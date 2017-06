Prilly Latuconsina Bersaing dengan Gal Gadot di Pemilihan 100 Wanita Tercantik Dunia

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Nama artis muda Indonesia, Prilly Latuconsina dikabarkan masuk dalam daftar kandidat pemilihan wanita tercantik seluruh dunia yang digelar TC Candler.

Selama 27 tahun, TC Candler telah menobatkan 100 wajah tercantik setiap tahunnya.

Kali ini TC Candler akan kembali mengumumkan The 100 Most Beautiful Faces Of 2017.

Di antara wanita-wanita cantik yang ada di seluruh penjuru dunia, Prilly Latuconsina salah satunya.

Prilly bersaing dengan artis-artis cantik lainnya yaitu Lily Collins, Natalie Portman, Song Hye Kyo, Suzy, Gal Gadot, dan lainnya.

Tahun 2016 lalu, yang menang adalah seorang model asal Inggris, Jourdan Dunn.

Foto yang diunggah akun @tccandler ini kemudian diunggah kembali oleh salah satu akun Instagram ternama di Indonesia.

rilly Latuconsina menjadi salah satu kandidat wanita tercantik di dunia. (Instagram)

Ada pro dan kontra terkait pemilihan Prilly sebagai salah satu kandidatnya.

Berikut pendapat netizen:

@trissiaratnasari: "Tolong lah itu mbok ya kalau pilih perwakilan dari indonesia yang masuk akal dikit biar kalau malu gak kebangetan"

@socute2323: "Uuh prilly kebangaan banget deh"

@andarawz: "Ini anak hebat banget deh. So Proud"

@mayasri98: "Sbgai org indo kta hrus dukung, klian org indo kan. Gk seharus ny nyinyir kekurangan dn kelebihan hnya allh yg tau, tinggal bantu vote aja gk susah". (GRID.id/Violina Angeline)