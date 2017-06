BIOSSP 2017, Turnamen Terbaik Bulu Tangkis Dunia akan Kembali Digelar!

Bersiaplah bagi para pecinta bulu tangkis di lndonesia, BCA Indonesia Open Superseries Premier (B1OSSP) 2017 akan digelar pada 12-18Juni 2017 di Plenolly Hall, Jakarta Convention Centre (JCC). Sebanyak 370 atlet dari 21 negara diperkirakan akan berlaga di ajang terbaik bulu tangkis dunia yang sudah diopresiasi Federasi Bulu Tangkis Dunia (BWF) ini.

MENARIKNYA lagi pada turnamen yang berlevel superseries premier itu menjanjikan hadiah fantastis dengan total hadiah senilai USD1 juta atau sekitar Rp13,5 miliar. Hadiah tersebut merupakan yang terbesar dan tertinggi di gelaran turnamen bulu tangkis di d unia.

"Indonesia Open akan menjadi turnamen dengan hadiah terbesar dan tertinggi di dunia.Bahkan kami bisa mengalahkan All England dan turnamen superseries premier lainnya," ungkap Yoppy Rosmini, panitia BIOSSP 2017 dalam konferensi pers BIOSSP 2017 di Hotel Indonesia Kempinski beberapa waktu lalu.

Yoppy juga menambahkan, berbagai keunggulan dan kegiatan menarik menjadi daya tarik tersendiri bagi turnamen itu.

"Indonesia Open adalah turnamen terbaik, dari sudut penonton, sudut pertandingan. Ada pula bazar, di mana turnamen di dunia bahkan tidak ada yang punya seperti ini," ujarnya.

BIOSPP 2017 disponsori PT Bank Central Asia (BCA) dan didukung penuh Djarum Foundation .

"BCA kembali mewujudkan komitmennya untuk mendu kung perhelatan event berskala internasional yang telah mendapat pengakuan BWF sebagai The Best Badminton Tournament in the World. Dengan dukungan ini, kami berharap agar olahraga bul utangkis di Indonesia dapat terus berkembang dan semakin menunjukkan prestasinya di tingkat internasional," ujar Presiden Direktur BCAJahja Setiaatmadja.

Sementara Wiranto, Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Bul utangkis Seluruh Indonesia (PP PBSI) menuturkan Penyelenggaraan turnamen berkategori premier yang dipercayakan oleh BWF ini merupakan penghargaan dan kehormatan bagi PBSI.

"Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi BCA dan didukung oleh Djarum Foundation yang men unjukkan kepeduliannya terhadap olahraga, khu susnya bulutang kis dan kembali menjadi sponsor utama kejuaraan ini. Semoga turnamen ini dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menunjukkan kemampuan bangsa kita untuk meraih prestasi lebih baik dan tetap menjunjung tinggi sportivitas," pungkasnya. Masyarakat yang ingin menyaksikan turnamen bergengsi ini dapat membeli tiket secara online melalui situs blibli.com dan ibudibjo.com yang telah dibuka sejak 21 April 2017 yang lalu. Sedangkan untuk pembelian tiket secara langsung dapat dilakukan di ticket box yang ada di JCC pada saat turnamen berlangsung. (*)