Bupati Deliserdang Ashari Tambunan Borong Makanan

TRIBUN-MEDAN.com, PAKAM - Ratusan warga berbondong-bondong mendatangi pasar murah ramadan yang digelar Pemkab Deliserdang di lahan kosong Desa Sekip Kecamatan Lubukpakam Senin, (5/6). Sejumlah warga yang diterima Tribun mengaku senang dengan adanya pelaksanaan pasar murah ini.

“Kalau bisa sering-seringlah ada pasar murah ini. Jadi jangan hanya setahun sekali aja. Jauhlah memang harganya lebih murah dari harga di pasar,” ujar Sri, warga Desa Sekip.

Selain warga, Bupati Deliserdang, Ashari Tambunan dan istrinya Yunita juga tampak memborong barang yang ada dijual di pasar murah ini. Usai membuka secara resmi pelaksanaan pasar murah di 20 Kecamatan, Ashari pun kemudian menyempatkan diri untuk berbelanja. Produk yang dibeli Ashari dan istri bukanlah produk sembako yang banyak diincar oleh warga karena harga jualnya yang murah. Tapi keduanya membeli produk yang terpajang di stand pameran yakni makanan ringan yang dijual di toples kecil. Makanan itu berupa kue coklat berbentuk boneka dan dodol ubi.

Ashari. bersedia membeli kedua makanan itu setelah mendapat penjelasan dari penjaga stand kalau produk yang dijual merupakan buatan dan usaha rumahan.

Karena merasa tertarik dengan bentuknya, Ashari pun tampak mengeluarkan uang dikantongnya pecahan 100 ribu dan 50 ribu. Saat itu ia pun habis belanja Rp 145 ribu. Ketika ingin dikembalikan penjual ia pun menolak mengambil uang kembaliannya. “Udah gak usah," kata Ashari.

Sementara itu Yunita tampak membeli tas dan mukena. Usai membuka secara resmi pasar murah dan memantau penjualan keduanyapun kemudian meninggalkan lokasi. Dalam sambutannya, Ashari mengingatkan kepada seluruh stake holders yang ikut ambil bagian dalam kegiatan pasar murah ini agar memberikan pelayanan yang maksimal kepada para pengunjung. “Saya berpesan kepada pengunjung, manfaatkan kegiatan pasar murah ini untuk memenuhi kebutuhannya dengan baik, teliti sebelum membeli, jangan boros dalam berbelanja, pilihlah barang-barang yang dibutuhkan secara selektif,” kata Ashari.

Kadis Perindustrian dan Perdagangan Deliserdang, Tahir Siagian mengatakan dengan dilaksanakannya pembukaan pasar murah di Lubukpakam ini, maka akan dibuka juga secara serentak pasar murah di 19 kecamatan lainnya. Dikatakannya, dari 22 kecamatan yang ada hanya 20 kecamatan yang melaksanakan pasar murah pada bulan ramadan ini. Sementara untuk dua kecamatan lainnya yakni Sibolangit dan Gunung Meriah akan dilaksanakan mendekati Natal dan Tahun Baru nanti.

“Pasar murah ramadan ini berlangsung dari tanggal 5 hingga 8 Juni. Tujuana digelarnya pasar murah ini adalah dalam rangka membantu kebutuhan masyarakat dalam rangka ramadan dan menyambut hari raya Idul Fitri terutama bagi masyarakat yang kurang mampu. Adapun bahan bahan subsidi yang tersedia adalah gula 50 ton, minyak goteng 50 ton, beras 60 ton, tepung 20 ton dan sirup 2.340 lusin,” katanya.

Dari informasi yang dikumpulkan beberapa produk yang dijual di tempat ini masuk dalam subsidi yakni , gula putih Rp 9.500 per kilogram, beras ukuran 10 kilo Rp 65 ribu per kilogram, minyak goreng Rp11.500 per kilogram, sirup sarang tawon Rp 13 ribu per botol, tepung terigu Rp 5 ribu per kilogram dan beras ukuran 5 kilogram Rp 32 ribu.(dra/tribun-medan.com)