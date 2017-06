Ditanya Soal Pacar Baru Laudya Chintya Bella, Zaskia Sungkar: Puasa Say!

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurul Hanna

TRIBUN-MEDAN.COM, JAKARTA - Sebagai seorang sahabat, artis peran sekaligus pengusaha Zaskia Sungkar sedikit banyak pasti mengetahui kisah cinta artis peran Laudya Chintya Bella. Namun, dirinya kini memilih enggan mengomentari isu Bella yang memiliki kekasih baru.

Ditemui usai acara puasa di masjid Cut Meutia, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017) Zaskia pun menjawab singkat.

Alasannya, lantaran ini bukan Ramadan, Zaskia tak ingin menjawab pertanyaan soal kekasih baru Bella.

"(Sedang) puasa say..," ucap Zaskia setelah menghela nafas. Setelahnya, ia langsung bergegas memasuki mobil yang telah menunggunya.

Setelah gagal melangkah ke jenjang pernikahan bersama keponakan wakil presiden Jusuf Kalla, Afif Kalla, Bella kini disebut-sebut tengah dekat dengan duda asal Malaysia, Engku Emran.

Hal tersebut pertama kali terungkap dari kutipan yang ditulis Bella di Instagram.

“Im blessed and thank u Allah for Every day, Everything, and E (emoticon hati),” tulis Bella dalam Instagramnya.(*)