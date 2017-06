Kenali Jenis Kecerdasan Anak untuk Dapat Memberikan Penanganan yang Tepat

Laporan wartawan Tribun medan, Silfa Humairah

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Krista Kindergarten and Childcare Medan di Jalan Kapten Muslim, menggelar Seminar Pendidikan bertemakan Multiple Intelligences & Bringing Out the Talent in children.

Tujuannya memberikan informasi dan pengetahuan kepada orangtua siswa bagaimana menangani karakter anak, Selasa (6/6/2017).

Angie, Principal, menuturkan orang tua harus fokus mengenal dan menangani jenis-jenis intiligensia atau kecerdasan anak, setiap anak berbeda karakternya dan berbeda pula cara menanganinya.

Kalau orangtua tahu bagaimana atau apa jenis intiligensia anak maka orangtua lebih optimis untuk menanganinya.

Jenis kecerdasan anak, yaitu word smart (kecerdasan linguistik), number smart (kecerdasan logika atau matematis), self smart (kecerdasan intrapersonal), people smart (kecerdasan interpersonal). Musik smart (kecerdasan musikal), picture smart (kecerdasan spasial), body smart (kecerdasan kinetik), dan nature smart (kecerdasan naturalis).

