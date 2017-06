Viral Ahok Balas Surat Remaja Putri 12 Tahun dari Sel Mako Brimob

TRIBUN-MEDAN.COM - Allegra Freya Berlinawan mengirimkan surat kepada Basuki Tjahaja Purnama.

Baca: Menohok, Alasan Ahok tak Banding dan Hibur Pendukung dari Balik Jeruji

Baca: Warga Kaget Lihat Siswi SMA Loncat dari Angkot Ngebut Hindari Pelecehan Seksual

Anak perempuan berusia 12 tahun itu memberi semangat kepada pria yang akrab disapa Ahok itu.

Surat itu pun terbalas.

Baca: Belanja dan Jalan-Jalan Sambil Bugil, Perempuan Sensasional Ini Akhirnya Ditangkap Polisi

Baca: Mantan Karyawan Sandera Keluarga Acai, Menyerah setelah Polisi Lepas 4 Tembakan

Berikut isi surat Allegra kepada Ahok:

"Good people are like candle. They burn themselves up to give other light".

Thank you for answearing my question about the lack of tourist in museum last year when i visited Balaikota nonetheless, thank you for transforming our beloved Jakarta into a better place. I pray for your health, family, and spirit and i hope you and your loved ones can stay strong amids the difficulties.