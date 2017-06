KPJ Penang Terpilih sebagai Pusat Pengobatan Ortopedi dan Jantung Terbaik di Malaysia

TRIBUN-MEDAN.com - Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) kembali terpilih sebagai pemenang Medical Tourism Cluster Of The Year Awards pada event International Medical Travel Journal Awards 2017 (IMTJ), belum lama ini.

KPJ Penang Spesialist Hospital yang merupakan anggota dari Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) turut meraih penghargaan. Tiga Penghargaan dikantongi KPJ Penang yakni:

2017 Malaysia Hospital of the Year, 2017 Orthopedics Service Provider of the Year dan 2017 Cardiology Service Provider of the Year.

Penghargaan ini semakin membuktikan Malaysia sebagai pemimpin global untuk destinasi wisata kesehatan. Malaysia juga dianugerahkan sebagai Medical Travel Destination Of The Year untuk ketiga kalinya (2015-2017) oleh IMTJ Awards.

Proses penilaian dari dewan juri untuk memilih pemenang terbagi atas 4 tahap: Pertama: Global Health and travel’s (GHT) yakni menilai pengetahuan dan keprofesionalan negara wisata kesehatan, Kedua: AB Bernstein’s yakni menilai tentang pasar dan terjangkaunya rumah sakit di negara tersebut, Ketiga melalui pengujian kembali oleh panel ahli industri kesehatan, dan Keempat: Melalui survei dari pasien (wisatawan kesehatan) di rumah sakit negara tersebut.

Berikut ini penghargaan yang diterima oleh anggota dari Malaysian Healtcare pada event wisata kesehatan bergengsi tersebut, yaitu: