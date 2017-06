Meski Luka Belum Sembuh, Siswi Korban Pelecehan Seksual di Angkot Tetap Ikut Ujian di Sekolah

AN, siswi SMA korban pelecehan yang loncat dari angkot melapor ke polisi didampingi ibunya, Senin (5/6/2017).

Laporan Wartawan Tribun Medan, Mustaqim Indra Jaya

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pelecehan seksual yang menimpa AN (16), seorang siswi SMA swasta di dalam Angkutan Kota (Angkot) Medan pada Sabtu (3/6/2017) lalu tidak membuat ia menutup diri.

Bahkan, sebelum membuat pengaduan atas peristiwa yang dialaminya ke Polsek Medan Baru bersama kedua orangtuanya, Senin (5/6/2017) lalu, AN tetap mengikuti ujian semester.

Usai ujian, AN dan kedua orangtuanya baru pergi ke Mapolsek Medan Baru untuk membuat aduan.

Baca: NEWS VIDEO: Pengakuan Siswi Korban Pelecehan: Sopir Angkot Tak Mau Berhenti hingga Ia Nekat Loncat

Baca: BREAKING NEWS: Alami Pelecehan Seksual, Siswi SMA Ini Nekat Loncat dari Angkot yang Melaju Kencang

Baca: Warga Kaget Lihat Siswi SMA Loncat dari Angkot Ngebut Hindari Pelecehan Seksual

Baca: Polisi Didesak Periksa Sopir Angkot Terkait Pelecehan Siswi SMA

Jadi sekolah terkejut atas peristiwa yang menimpa salah satu siswinya di luar jam pelajaran sekolah.

"Kejadian yang menimpa AN kan Hari Sabtu, setelah pulang sekolah. Seninnya AN pun tetap ikut ujian. Sekolah tahunya ada kejadian yang menimpa siswi kami setelah orangtuanya datang minta izin untuk membuat laporan setelah selesai ujian hari Senin," jelas, kepala sekolah tempat AN mengenyam pendidikan, Jamaluddin, Rabu (7/6/2017).

Namun, Jamaluddin mengaku AN masih mengalami trauma. Luka-luka di tubuhnya juga belum kering, tetapi semangatnya untuk terus bersekolah tetap ada.

"Trauma pasti ada, tapi nggak begitu membebani kali karena masih mampu mengikuti ujian semester," sebutnya.

Kegiatan ujian semester di sekolah AN akan berakhir pada Sabtu (10/6/2017) mendatang.

Sementara selama hampir setahun mengenyam pendidikan di sekolah aliyah swasta, Jamaluddin menyebutkan bila AN aktif di ekstrakulikuler bidang Science dan lebih condong ke jurusan IPA.(*)