Pertama Kali Main Film, Citra Scholastika Berharap Penonton Banyak yang Baper

TRIBUN-MEDAN.com - Citra Scholastika (23) selama ini lebih dikenal sebagai penyanyi.

Kini, Citra mulai mencoba peruntungannya dengan merambah dunia akting.

Citra ikutan bermain dalam film 'Mantan' dengan berperan sebagai Deedee.

"Ini pertama kali Citra berada di layar yang sangat besar, so wish me luck sama film 'Mantan', sama Deedee. Harapannya semoga banyak yang baper nonton film ini," ujarnya saat berada di CGV Grand Indonesia, Jakarta Pusat, Selasa (6/6/2017).

Pelantun lagu 'Everybody Knew' itu mengaku dirinya mengambil tawaran untuk bermain dalam film 'Mantan', karena merasa tertarik dengan jalan cerita yang disajikan.

Menurutnya, cerita tentang mantan kekasih tidak akan pernah ada habisnya.

