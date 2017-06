Black Panther Bakal Tambah Kekuatan Avengers dalam "Infinity War"

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Film Avengers: Infinity War dipastikan bakal menjadi tontonan seru yang menghadirkan jagoan-jagoan super dariMarvel.

Kabar terbaru datang dari artis peran Chadwick Boseman. Melalui akun Twitter miliknya, dia mengaku akan terlibat dalam film ini sebagai Black Panther alias T'challa.

Boseman mengunggah sebuah video pendek yang menampilkan sedikit bocoran dari lokasi shooting film Infinity War.

Dari video itu kita bisa melihat ada tiga kursi khusus yang digunakan oleh Steve Rogers (Chris Evans), T'Challa, dan Natasha Romanoff (Scarlett Johansson).

"Here we go... #BlackPanther #InfinityWar," tweet Boseman.

Di depan kursi T'Challa's, tampak pula properti shooting yang diduga akan digunakan Boseman untuk bagian adegannya.

Di luar proyek ini, Boseman sendiri telah dipastikan akan memerankanBlack Panther dalam film solo sang Raja Wakanda yang akan dirilis pada 16 Februari 2017.

Film Black Panther akan mengangkat cerita pascapeperangan Captain America: Civil War. Raja T'Challa kembali ke tanah kelahirannya di Wakanda, Afrika, untuk menjadi pemimpin yang baru setelah kematian ayahnya.

Avengers: Infinity War dijadwal mulai tayang di bioskop AS mulai 4 Mei 2018. Pasukan Avengers dan sekutunya kembali berjuang untuk menyelamatkan dunia dari kehancuran yang disebabkan oleh serangan Mad Titan Thanos.

Film ini ikut dibintangi oleh Robert Downey Jr, Chris Pratt, Chris Hemsworth, Benedict Cumberbatch, Mark Ruffalo, Tom Holland, Jeremy Renner, Elizabeth Olsen, Paul Bettany, Zoe Saldana, Josh Brolin, Dave Bautista, Peter Dinklage, dan Terry Notary. (*)