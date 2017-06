Buruan, Tiket Konser Ed Sheeran Dijual Mulai 12 Juni di Indonesia

TRIBUN-MEDAN.com - Vokalis dan pencipta lagu Ed Sheeran (26) dari Inggris akan menggelar konser Divide World Tour in Asia di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten, pada Kamis, 9 November 2017.

Bagi Anda yang sudah tak sabar ingin melihat Sheeran menyanyikan lagu-lagu hits mereka seperti "Gallway Girl", "Shape of You", hingga "Castle on the Hill", tiket konser ini akan dijual mulai 12 Juni 2017, pukul 11.00 WIB di www.id.bookmyshow.com.

Baca: Waduh, Sama-Sama Mabuk, Ed Sheeran Pukul Justin Bieber Pakai Stik Golf

Akan ada lima kategori kelas yang bisa Anda pilih. Untuk kategori Diamond seharga Rp 2,6 juta, Gold seharga Rp 2 juta, Festival A seharga Rp 1,75 juta, Festival B seharga Rp 1,5 juta, Silver seharga Rp 1,2 juta, dan Bronze seharga Rp 850 ribu.

"Hai, Jakarta! Pada 9 November nanti aku akan datang ke Indonesia Convention Exhibition untuk menggelar Divide Tour. Sampai ketemu di sana," ujar Sheeran dalam video yang diunggah akun Twitter @BookMyShowID.

Untuk diketahui, Sheeran akan tampil di 12 kota di Asia. Kota-kota itu adalah Taipei, Osaka, Seoul, Tokyo, Hongkong, Manila, Kuala Lumpur, Singapura, Bangkok, Mumbai, Dubai, dan Jakarta.

Sahabat penyanyi AS Taylor Swift ini akan memulai tur itu dari Taipei pada 22 Oktober 2017. Untuk Tokyo, Hongkong, dan Singapura, pelantun "Gallway Girl" ini akan mengadakan dua konser dalam dua hari. Dan pada 23 November 2017 ia akan tampil di Dubai. (*)