Raline Shah Tolak Komentari Foto Rumah Mewah Diduga Miliknya, Lokasinya Ada di Medan

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Artis peran Raline Shah dikabarkan tengah membangun sebuah rumah mewah. Bangunan tersebut berlokasi di Medan, Sumatera Utara.

Hal itu diketahui dari sebuah foto yang diunggah lewat akun Instagram miliknya pada Selasa (6/6/2017) lalu.

Dalam foto tersebut Raline yang mengenakan baju hitam-hitam dan topi hitam berpose gembira di depan rumah berlantai dua yang asri dalam tahap pembangunan.

Pada keteraangan fotonya, pemain film Surga yang Tak Dirindukan itu membubuhkan kalimat, "My own house from scratch! #hometown #medan."

Sayangnya saat ditemui di acara Wardah Pop Up Kitchen di Rumah Singgah Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/6/2017), Raline menolak menanggapi kabar tersebut.

"Entar dulu, ya, makasih," katanya sembari tersenyum.(*)