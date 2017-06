Hadir dengan Konsep Terbaru, Romp Hadir di Manhattan Times Square

Suzuya Grup kembali melebarkan sayapnya dengan membuka outlet ke 24 di Manhattan Times Square, Medan dengan mengusung brand ROMP.

Hadir dengan luas 273M2 di Manhattan Times Square lantai UG, menyediakan produk Fashion dengan brand Romp yaitu koleksi untuk kawula muda berupa Tshirt, Denims, Woven, Wangki shirt, Under wear, Fashion accessories berupa, topi, syall, belt, dan koleksi menarik lainnya untuk Kawula muda Kota Medan dan sekitarnya. Dengan motto lebih gaul dan funky, best price best quality.

Pada event Grand Opening kali ini, tanggal 8-11 Juni tersedia diskon 20% all product kemudian tanggal 12 s/d 26 juni voucher Rp 5 0 .0 0 0 untuk setiap pembelanjaan minimal Rp 250.000. Juga ada penawaran harga special untuk item-item tertentu. Cukup datang ke Romp Manhattan Times Square, semua kebutuhan fashion kawula muda yang trendy dan funky akan terpenuhi, tentu saja dengan potongan harga yang fantastic dan harga yang terjangkau.

" Ini adalah cabang kami ke 24 dan merupakan yang outlet Romp keempat di Medan. Kami senang sekali bisa hadir lebih banyak di Medan. Kami berharap sukses di cabang yang sudah ada bisa berlanjut di Manhattan ini. Sebelumnya kami sudah hadir di Palembang Square dan Lippo Mall Bogor, Festive Mall Karawang, Medan Fair, Medan Mall dan Binjai Supermall.

Melihat animo dari kawula muda Kota Medan yang sangat bagus kami melakukan ekspansi ke Manhattan. Saat ini Romp telah hadir di 22 Cabang di 13 Kota di Sumatera yakni : Medan, Palembang, Tanjung Morawa, Binjai, Pematang Siantar, Rantau Prapat, Bagan Batu, Pekan Baru, Padang, Banda Aceh, Lhokseumawe, Karawang dan Bogor. Kami berharap kehadiran Romp ini bisa memenuhi kebutuhan kawula muda Kota Medan dan sekitarnya". Disampaikan : MIRWAZI, General Manager SUZUYA Dept. Store, Superstore dan Romp. (*/Adv)