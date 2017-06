Menteri Susi Serukan Dunia Perangi Aksi Pencurian Ikan di Markas PBB

TRIBUN-MEDAN.COM, NEW YORK - Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Susi Pudjiastuti menyerukan kepada dunia untuk memerangi aksi illegal fishing atau pencurian ikan. Pernyataan itu ia sampaikan di sela-sela Konferensi Laut yang di Gelar di Markas PBB, New York, Amerika Serikat (AS).

Dalam wawancara khusus dengan VOA, Menteri Susi mengungkapkan bahwa pencurian ikan dilakukan oleh organisasi trans-nasional termasuk kru kapalnya berasal dari berbagai negara.

"Mereka juga bermain dengan bendera negara, ganti-ganti bendera. Satu kapal punya berbeda 25-30 bendera," seperti dikutip Kompas.com dari VOA, Jumat (9/6/2017).

Baca: Ustaz Arifin Ilham Dapat Cucu di Bulan Ramadan, Langsung Punya Akun Instagram

Baca: Menawannya Gadis 19 Tahun yang Dipersunting Aktor Duda Tampan

Menteri nyentrik asal Pangandaran Jawa Barat itu lantas mengusulkan agar PBB menetapkan pencurian ikan sebagai kejahatan internasional.

Indonesia, tutur Susi, memiliki banyak bukti bahwa pencurian ikan kerap dibarengi dengan penyelundupan produk illegal lainnya mulai misalnya narkoba dan senjata.

Presiden Bidang Majelis Umum PBB Peter Thomson menyambut baik usulan dari Pemerintah Indonesia melalui Menteri Susi. "IUU Fishing menang kejahatan trans nasional. Kami berusaha keras melalui konferensi ini," katanya.(*)