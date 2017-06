Nominasi Wajah Tercantik Dunia, Prilly Latuconsina Kaget Bersaing dengan Emma Stone

TRIBUN-MEDAN.com - Aktris cantik Prilly Latuconsina menjadi salah satu kandidat The 100 Most Beautiful Faces of 2017 versi TC Candler.

Mengetahui itu, dirinya mengaku terkejut sekaligus heran.

Sebab, di antara para kandidat tersebut terdapat pula para idolanya, seperti Emma Stone, Gal Gadot, dan Suzy.

"Aduh, aku, tuh, sebenarnya agak-agak kaget dan heran juga karena di dalamnya ada Emma Stone, Gal Gadot, Suzy, ada artis-artis yang aku suka," ujar Prilly Latuconsina ketika ditemui di Ciputra World Marketing Gallery, Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Selain itu, terkait pro dan kontra yang muncul lantaran dirinya menjadi salah satu kandidat, Prilly Latuconsina tak ambil pusing tatkala menurutnya nilai kecantikan bersifat relatif.

"Makanya, aku sebenarnya kaget, sih. Aku tahu cantik itu relatif, makanya pas aku masuk (jadi kandidat), pasti ada pro dan kontra, ada yang suka dan nggak. Memang cantik itu soal selera," tuturnya.

Di samping itu, Prilly Latuconsina mengatakan dirinya amat senang dapat menjadi salah seorang kandidat The 100 Most Beautiful Faces of 2017.

"Pas masuk nominasi itu, aku pasti senang banget. Siapa, sih, wanita yang nggak senang dibilang cantik?" ucapnya semringah.

Tribunnews.com, Regina Kunthi Rosary