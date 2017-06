Raline Shah Bangun Rumah Mewah di Medan, Ini Penampakannya

Raline Shah ditemui dalam acara 'Wardah Pop Up Kitchen' yag mengunjungi Rumah Singgah Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/6).

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis peran Raline Shah dikabarkan tengah membangun sebuah rumah mewah. Bangunan tersebut berlokasi di Medan, Sumatera Utara.

Hal itu diketahui dari sebuah foto yang diunggah lewat akun Instagram miliknya pada Selasa (6/6/2017) lalu.

Dalam foto tersebut Raline yang mengenakan baju hitam-hitam dan topi hitam berpose gembira di depan rumah berlantai dua yang asih dalam tahap pembangunan.

Pada keteraangan fotonya, pemain film Surga yang Tak Dirindukanmembubuhkan kalimat, "My own house from scratch! #hometown #medan."

Sayangnya saat ditemui di acara Wardah Pop Up Kitchen di Rumah Singgah Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/6/2017), Raline menolak menanggapi kabar tersebut.

"Entar dulu ya, makasih," katanya sembari tersenyum.

Makan Mie Instan untuk Sehatkan Mental

Aroma dan rasa mie instan selalu menggoda untuk dinikmati. Hal itu juga dirasakan oleh artis peranRaline Shah (32). Menurut Raline, dirinya merasa tak harus selalu makan makanan yang sehat.

"Jadi kepekatan nutrisi di kalori itu sepekat apa. Dengan menjawab pertanyaan mie dan samyang tadi memang kadang-kadang penting sih makanan yang enggak sehat he-he-he," ujarnya lalu tersenyum saat ditemui di Wardah Pop Up Kitchen berkunjung ke Rumah Singgah Yayasan Kanker Payudara Indonesia di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/6/2017).

Bahkan, bagi pemain Supernova ini, makan mie instan justru membuat dirinya sehat secara mental.

"Buat sehat secara mental. Jadi aku enggak percaya tuh harus 100 persen sehat, steril dan sebagainya," katanya.

Raline percaya bahwa tubuh manusia masih bisa kompromi dengan makanan tak sehat dalam jumlah yang tak terlalu banyak. Meski begitu ia tetap mengonsumsi asupan lain seperti sayuran dan buah agar tetap seimbang.

"Kita manusia masih bisa makan mie, makan samyang, sate taichan tapi harus dalam moderasi. Semuanya yang sehat mayoritas makanan sayur, buah, vitamin, air putih tetap harus ada," ucap wanita berdarah Medan ini.

(Dian Reinis Kumampung)