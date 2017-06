Zaskia Sungkar Sebut Diri Pecandu Instagram

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Artis peran dan penyanyi Zaskia Sungkar menyebut dirinya sebagai pecandu Instagram.

Tiap hari, ada saja yang ia unggah dalam akunnya, baik itu foto maupun video. "Aku instagram addict, kalau apa-apa di-posting-nya di Instagram," ujar Zaskia saat ditemui di Raffles Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (8/6/2017).

Momen apapun, baik itu shooting, fashion show, rapat, berkumpul dengan suami dan keluarga, atau liburan, Zaskia pasti selalu membagikannya dalam Instagram.

"Aku tuh selalu pengin cepat update di sosial media aku. Kalau harus nunggu ngirim dari kamera DSLR ke handphone kan lama," ujarnya.

Selain untuk memenuhi kebutuhan gaya hidup alias lifestyle, istri artis peran Irwansyah ini aktif bermedia sosial juga sebagai media promosi bisnis serta demi penggemarnya.

"Salah satu gimana cara aku tetap up to date kabar ke penggemar, anytime anywhere," kata Zaskia.

Lalu bagaimana tanggapan sang suami melihatnya begitu mencandu pada Instagram?

"Irwan enggak bisa marah karena dia juga kayak gitu. Karena kan bisnis kami kayak kue dan fashion butuh untuk foto-foto. Dalam bisnis sekarang orang enggak akan bisa tahu kalau kami enggak cepet publish," ujar Zaskia.(*)