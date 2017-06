Artis-artis Biasanya Kebanjiran Job saat Ramadan, Tapi Raline Shah Malah Memilih Kurangi Job

Raline Shah ditemui dalam acara 'Wardah Pop Up Kitchen' yag mengunjungi Rumah Singgah Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/6).

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis peran Raline Shah (32) sengaja tak mengambil banyak pekerjaan pada bulan Ramadan.

"Bulan Ramadan aku memang cenderung sama keluarga pastinya. Saya anak Medan, pulangnya ke Medan. Saya usahakan tidak mengambil job," tutur Raline yang ditemui saat berkunjung ke Rumah Singgah Yayasan Kanker Payudara Indonesia di Slipi, Jakarta Barat, Kamis (8/6).

"Alhamdulillah selama bulan puasa ini semuanya lancar, bisa balance ketemu orangtua, silaturahim dengan teman-teman, buka puasa dan beribadah juga," tambahnya Raline.

Ia mengambil kegiatan hanya yang berhubungan dengan amal dan berbagi kebaikan. Beberapa pekerjaan yang diambil Raline hanyalah yang berhubungan dengan amal.

"Saya masih mengambil pekerjaan, tapi yang mungkin lebih terkait ke amal. Lebih terkait hal-hal yang bisa share kebaikan dan jadikan kita pribadi yang lebih baik saja," ujarnya.

"Ya, karena Bulan Suci Ramadhan ini kan lebih untuk intropeksi diri juga untuk beribadah, untuk istirahat," ucapnya.

Selain itu Raline dikabarkan tengah membangun sebuah rumah mewah. Bangunan tersebut berlokasi di Medan. Hal itu diketahui dari sebuah foto yang diunggah lewat akun Instagram miliknya, Selasa lalu.

Dalam foto tersebut Raline yang mengenakan baju hitam-hitam dan topi hitam berpose gembira di depan rumah berlantai dua yang masih dalam tahap pembangunan. Pada keterangan fotonya, pemain film Surga yang Tak Dirindukan membubuhkan kalimat, My own house from scratch! #hometown #medan.

Sayangnya saat ditemui di acara Wardah Pop Up Kitchen di Rumah Singgah Yayasan Kanker Payudara Indonesia, Slipi, Raline menolak menanggapi kabar tersebut.

"Entar dulu, ya, makasih," katanya sembari tersenyum.(kompas.com)