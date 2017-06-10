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BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Jie Cin Sheng

Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (FULL – AC) VIP - H Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan

BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Jie Cin Sheng
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Jie Cin Sheng 

KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: suami, ayah, ayah mertua, kakek, saudara, ipar  kami yang tercinta.

JIE CIN SHENG / SOEDARNO

(tutup usia 84 tahun)

Pada hari Kamis, 08 Juni 2017 pukul 18.16 WIB di RS. Murni Teguh Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura  (FULL – AC) VIP - H Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Minggu, 11 Juni 2017 pukul 10.00 WIB di Taman Damai Sejahtera Angsapura (Wan Ning Yuan), Tanjung Morawa.

KAMI YANG BERDUKACITA

 
ISTRI

HAM CHI YIN

ANAK LELAKI

Ir. GUNAWAN SOEDARNO / AHAN  

ANAK PEREMPUAN

MARJAM SOEDARNO, SE

MARIANA SOEDARNO, SE

MENANTU PEREMPUAN

MIMIARTI

MENANTU LELAKI

Drs. HARKIMAN RACHEMAN, MA

YOELIZAR, SE,AK / AHI

CUCU DALAM LELAKI

VINCENT GUNAWAN

CUCU DALAM PEREMPUAN

JESSICA CHRISTINE GUNAWAN

CUCU LUAR PEREMPUAN

SERI, SS, S.Pd.B, M.SI

HILLARY YANG

MICHELLE YANG

ABANG KANDUNG

MIMAN (+)

ISTRI ABANG KANDUNG

TJONG SOH BIE (+)

ADIK KANDUNG LELAKI

JIE JOE SENG

ISTRI ADIK KANDUNG

IMEYATI DHARMA

ABANG IPAR

HAM WIE MING (+)

HAM WIE CHI

ISTRI ABANG IPAR

UH SHIE NIE (+)

NG PAU YONG (+)

KAKAK IPAR

HAM CHI SHIA

HAM CHI LING

HAM CHI NGO

SUAMI KAKAK IPAR

TENG JIN CHIAN (+)

Beserta kemanakan / keponakan

Dan segenap keluarga

Jl. Sambas no. 45/41 Medan  

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Balai Persemayaman Angsapura
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Editor: Ismail
Sumber: Tribun Medan
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