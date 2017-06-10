Iklan Dukacita
BERITA DUKACITA: Telah Meninggal dengan Tenang Jie Cin Sheng
Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (FULL – AC) VIP - H Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan
KABAR DUKACITA - Telah meninggal dunia dengan tenang: suami, ayah, ayah mertua, kakek, saudara, ipar kami yang tercinta.
JIE CIN SHENG / SOEDARNO
(tutup usia 84 tahun)
Pada hari Kamis, 08 Juni 2017 pukul 18.16 WIB di RS. Murni Teguh Medan. Jenazah mendiang disemayamkan di Balai Persemayaman Angsapura (FULL – AC) VIP - H Jl. Waja No 2-4 Telp 7345503-7364202 Medan dan akan diperabukan pada hari Minggu, 11 Juni 2017 pukul 10.00 WIB di Taman Damai Sejahtera Angsapura (Wan Ning Yuan), Tanjung Morawa.
KAMI YANG BERDUKACITA
ISTRI
HAM CHI YIN
ANAK LELAKI
Ir. GUNAWAN SOEDARNO / AHAN
ANAK PEREMPUAN
MARJAM SOEDARNO, SE
MARIANA SOEDARNO, SE
MENANTU PEREMPUAN
MIMIARTI
MENANTU LELAKI
Drs. HARKIMAN RACHEMAN, MA
YOELIZAR, SE,AK / AHI
CUCU DALAM LELAKI
VINCENT GUNAWAN
CUCU DALAM PEREMPUAN
JESSICA CHRISTINE GUNAWAN
CUCU LUAR PEREMPUAN
SERI, SS, S.Pd.B, M.SI
HILLARY YANG
MICHELLE YANG
ABANG KANDUNG
MIMAN (+)
ISTRI ABANG KANDUNG
TJONG SOH BIE (+)
ADIK KANDUNG LELAKI
JIE JOE SENG
ISTRI ADIK KANDUNG
IMEYATI DHARMA
ABANG IPAR
HAM WIE MING (+)
HAM WIE CHI
ISTRI ABANG IPAR
UH SHIE NIE (+)
NG PAU YONG (+)
KAKAK IPAR
HAM CHI SHIA
HAM CHI LING
HAM CHI NGO
SUAMI KAKAK IPAR
TENG JIN CHIAN (+)
Beserta kemanakan / keponakan
Dan segenap keluarga
Jl. Sambas no. 45/41 Medan
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