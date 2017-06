Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital Hadirkan Vice President Gojek

Vice President Of Product GO-JEK, Hazki Hariobowo, ketika menyampaikan pengalaman dan tipsnya pada Ignation Gerakan Nasional 1.000 Startup Digital Medan kedua Kota Medan ini di Kampus Universitas Sutomo, Jalan Sutomo Ujung, Medan, Sabtu (10/6/2017).

Laporan Wartawan Tribun Medan, Arjuna Bakkara

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Setelah Sukses menggelar Ignation pertamanya para Maret 2017 lalu, Medan sebagai satu dari kota tuan rumah gerakan nasional 1.000 Startup Digital kembali melaksanakan Ignation.

Ignation kedua Kota Medan ini digelar di Kampus Universitas Sutomo, Jakan Sutomo Ujung, Medan, Sabtu (10/6/2017).

Para peserta mendapat materi tentang pola pikir eunterpreneurship yang dapat memberikan solusi atas berbagai masalah yang dihadapi banyak orang.

Tujuan Ignation ini adalah agar para peserta mendapat ilmu tentang cara berkolaborasi, melihat masalah sebagai peluang, serta membangun ude jadi bisnis.

Satu diantara pembicara, Vice President Of Product GO-JEK, Hazki Hariobowo, memaparkan materinya. Ia menjelaskan mengapa teknologi mempunyai dampak besar dalam membawa dampak sosial.

Kemudian, pria berkacamata itu berbagi tips dan pengalaman, bagaimana GO-JEK dan GO-LIFE melakukan pendekatan terhadap dampak sosial sendiri.

"Pada intinya, dengan teknologi kita bisa masuk tanpa harus investasi kendaraan. Kita juga pikirkan, bagaimana supaya sekaligus bisa membuat karyawan mandiri,"jelasnya.

Ia mengaku, ini merupakan kali pertama berpartisipasi dalam gerakan nasional 1000 Startup Digital.

Ia berharap, ke depannya anak muda Indonesia semakin banyak dalam menciptakan solusi.

Selain Hazki, turut berbagi pengalaman dan cerita dalam digital entrepreunership seperti staf khusus Kementrian Komunikasi dan Informasi RI, Lus Sujiati, Chif KIBAR, Yansen Kamto dan lainnya.

Panitia penyelenggara, selakub Head of incubation program, Octha Ramayana, menjelaskan tentang gerakan nasional 1000 Startuo Digital katanya program ini merupakan sebuah gerakan untuk mewujudkan potensi Indonesia menjadi The Digital Energy of Asia di Tahun 2020. Dengan mendirikan Startup yang menjadi solusi atas berbagai masalah dengan memanfaatkan teknologi digital.

Menurutnya, gerakan ini berlangsung di 10 kota di Indonesia. Yakni, Jakarta, Surabaya, Yogyakarta, Bandung, Semarang, Malang, Pontianak, Makassar, Denpasar dan Medan.(*)