Mantan Istrinya Meninggal Dunia, Akun Instagram Gaston Dihujani Cacian oleh Netizen

TRIBUN-MEDAN.COM - Artis peran dan penyanyi dangdut Julia Perez meninggal dunia di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta, pada Sabtu (10/6/2017) siang.

Hal ini diungkapkan manajernya, Mario Markoneng, saat dihubungi, Sabtu siang.

"Ia benar meninggal," katanya sambil terisak.

Sejumlah artis ternama mengucapkan belasungkawa melalui akun media sosial masing-masing. Namun tidak dengan mantan suaminya Gaston Castano.

Baca: BREAKING NEWS: Innalillahi Julia Perez Meninggal Dunia

Baca: Adik Jupe: Innalilahi Wainnailahi Rajiun! Telah Berpulang Kakak Kami Tercinta Julia Perez

Baca: Jupe Meninggal Dunia, Ruben: Lo Gak Akan Nahan Sakit Lagi Sekarang, Pergilah ke Tempat Terbaik

Baca: Julia Perez Meninggal, Ayu Ting Ting Unggah Foto Ini

Persepakbola yang bermain di Liga Thailand ini terakhir kali up date di akun instagramnya kemarin. Yakni memosting foto pemain Bali United melakukan selebrasi yang menunjukkan keberagaman.

Hal ini malah membuat Gaston dihujani cacian oleh netizen. Berikut sejumlah komentar dari netizen di akun instagram gastoncastano32:

Akun instagram aryyudha525 menulis "Gara2 dia nih Jupe meninggal kan"

dindajoanne "Rip @juliaperrezz"

heyits_oktavTon, "kak jupe meninggal. Lo gaada niatan buat ngelayat?"

amellkon "Jupe is gone. U should see her for the last time at least"

amadoank "Rip @juliaperrezz @gastoncastano32 .