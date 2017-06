Fantastis, Jika Anda Messi, Gaji akan Digunakan Beli Apa? 262 Unit Rumah Mewah atau 27.000 Motor

TRIBUN-MEDAN.COM - Pesepabola asal Argentina, Lionel Messi, dikabarkan sudah semakin dekat dengan penandatanganan kontrak baru bersama kluk lamanya, FC Barcelona.

Kontrak baru itu akan mengikat Messi sampai 2021, memperpanjang kontrak lama bakal habis pada 2018.

Dalam ikatan kerja baru itu, media-media Spanyol seprti dikutip www.tribun-medan.com dari Juara.net dan Kompas.com, meyakini Messi akan menerima bayaran 30 juta euro atau Rp 446 miliar dalam setahun!

Angka itu sebuah peningkatan yang signifikan. Dalam kontrak lama yang berlaku 2014-2018, Messi disebut-sebut menerima gaji “hanya” sekitar 17 juta euro setahun.

Gaji Rp 446 miliar setahun berarti Messi dibayar Rp 8,5 miliar per minggu; Rp 1,2 miliar per hari, Rp 51 juta per jam, Rp 850.000 per menit, dan Rp 14.000 per detik!

Bagaimana jika uang sedemikian banyak dipakai membeli barang-barang di Indonesia? Apa saja yang bisa dipunyai oleh Messi?

1 Helikopter AW101