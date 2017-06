Ini Jadi Kata-kata Terakhir Julia Perez Sebelum Ajal Menjemput

TRIBUN-MEDAN.com - Julia Perez alias Jupe sempat mengucapkan kata-kata terakhirnya sebelum menghembuskan nafas terakhir.

Pemilik nama asli Yuli Rahmawati itu mengucapkan kata-kata perpisahan tersebut untuk terakhir kalinya.

"Dia bilang I love you, trus aku bilang I love you even more gitu. Pokoknya terus berjuang," ujar adik Jupe, Nia Anggia, saat berada di rumah duka di Perumahan Raffles Hills, Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (10/6/2017) malam.

Tidak sampai disitu, Anggi menceritakan sebelum meninggal kakaknya tersebut juga sempat mengigau.

Ketika itu Jupe mengigau untuk meminta adiknya tersebut mempersiapkan segala sesuatunya sebelum tampil di atas panggung.

"Dia semalam itu ngigau, Nia Nia, cepetan cepetan. Ngapain? Ambil mic nya, kita mau nyanyi," katanya dengan terbata-bata.

Menyikapi hal tersebut, Anggi pun menimpali keinginan Jupe.

Ia berusaha berinteraksi dengan Jupe bahwa dirinya akan segera menyanyi untuk menghibur para penggemarnya.

"Aku yang oh mau nyanyi, oh ya udah disiapkan. Kita mau show ya, ayo cepet kita mau show. Sambil dia menutup mata, aku bilang semua udah ready. Itu kejadiannya semalam," ucapnya.

Namun siapa sangka tiba-tiba saja semua berubah hingga akhirnya Jupe menghembuskan nafas terakhir.

"Orang kita masih ngobrol, masih enak tapi akhiarnya Jupe meninggalkan kita semua," ujarnya.

(wartakota/jhs)