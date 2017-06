NEWSVIDEO: Mahasiswa Keluarkan Program Tekan Angka Kecelakaan Lalu Lintas

Laporan Wartawan Tribun Medan / Victory Arrival Hutauruk

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Bisnis start-up tak hanya sebatas bisnis jual beli online atau angkutan umum berbasis online.

Mahasiswa Fasilkom-TI USU menawarkan teknologi untuk membantu orang banyak dengan mengembangkan teknologi yang dapat mengurangi angka kecelakaan yang diberi nama Brain Wave Open Source Technology (BOST).

Teknologi ini dibuat mahasiswa Fasilkom-TI USU, Bintang Thunder Lumban Gaol (21), Patricia Sipahutar (21), dan Erikco (21) yang menamakan grupnya dengan sebutan GABE.

Tiga mahasiswa tersebut ikuti lomba bisnis start-up tingkat Asia Tenggara, yaitu Asean Young Sociopreuneur Program (AYSP) di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta.

"BOST ini sudah di bawa ke Asia Tenggara mewakili Indonesia untuk kegiatan bisnis pemuda katagori umur 18-26 tahun dan kami kelompok termuda dari seluruh katagori," ungkap Bintang salah seorang Founder BOST kepada Tribun-Medan.com di Jl. Dr. Mansyur Medan, Minggu (11/6/2017).

Bintang menjelaskan, AYSP lomba tingkat Asean yang diikuti enam negara di antaranya Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Keenam negara tersebut memberikan perwakilan sebanyak 225 tim. Gabe memperoleh peringkat top 20 pada gelaran yang berlangsung pada 16 -19 September 2015.

"Dari 225 tim yang mengikuti. Kami termasuk kelompok yang tak bisa dipandang sebelah mata. Walaupun kami paling muda kami bisa mendapat top twenty," jelasnya.

Hal tersebut menjadi pencapaian yang cukup membanggakan untuk Indonesia terkhusus untuk Universitas Sumatera Utara pasalnya juri pada perhelatan tersebut berasal dari juri Silicon Valley Amerika dan juri dari Denmark.

"Itu ajang yang membuat wawasan kami sebagai anak muda terbuka. Karena juri juga adalah seorang investor dari Silicon Valley Amerika, investor dari denmark juga ada bahkan professor ekonomi UGM dan perwakilan Asean," jelasnya.

Bahkan salah seorang juri perwakilan Sillicon Valley sempat takjub dengan start-up BOST dengan mengatakan "are you sure with this technology? This is so amazing if this technology realized for humans," tutup Bintang.

