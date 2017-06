Para Sahabat Sempat Berencana Bikin Kejutan di Hari Ulang Tahun Jupe 15 Juli

TRIBUN-MEDAN.com - 15 Juli 2017 mendatang, merupakan hari kelahiran almarhumah Julia Perez. Menyambut hari tersebut, sahabat Jupe pun sempat berencana membuat kejutan.

Namun Tuhan berkehendak lain, Julia Perez menghembuskan nafas terakhir pada Sabtu (10/6/2017) pukul 11.12 WIB.

"Yang pasti, she's gone too soon. Bulan depan kan dia ultah. Ada rencana Jadi katanya semuanya bilang mau suprise buat ultah jupe. Tapi..," ucap Luna Maya saat melayat ke kediaman Julia Perez, di Perumahan Raffles Hills, Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (10/6/2017).

Namun di tengah kesedihannya, Luna Maya tetap berupaya berdoa demi ketenangan Jupe.

Luna yakin, ini merupakan jalan terbaik dari Tuhan. Sebab, Jupe sudah berjuang melawan sakit kanker serviks yang dideritanya sejak 2014 lalu.

"Kalau memang ini yang terbaik, Jupe sudah dibebaskan dari segala penyakit. Percaya saja rencana tuhan yang terbaik. Sekarang mungkin kita sedih, tapi saya percaya kita harus ikhlasin supaya Jupa bisa ditempatkan di sisi yg paling mulia lah di sisiNya," katanya.

Kepergian Jupe untuk selamanya, tak hanya menyisakan duka bagi Luna Maya. Namun juga dari para rekan publik figur yang lain.

Pantauan Tribunnews, hingga Sabtu (10/6/2017) malam para artis berdatangan untuk melayat. Mereka di antaranya Dewi Perssik, Denada, Vena Melinda, Kalina Oktarani hingga Wulan Guritno.

Tribunnews.com, Nurul Hanna