Tiga Orang Ini Menemani Jupe saat Ajal Menjemput

TRIBUN-MEDAN.com - Ada tiga orang yang mendampingi Julia Perez (36) saat dia menghembuskan nafas terakhirnya dalam perawatan di Rumah Sakit Dr Cipto Mangunkusumo (RSCM), Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017) kemarin sekira 11.12 WIB.

"Ada saya, ada Mama, sama manajernya," kata Nia di rumah duka di perumahan Raffles Hills, Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu (10/6/2017) malam.

Jupe harus menjalani perawatan intensif hingga beberapa bulan karena kanker serviks stadium 4.

Nia mengatakan, ketika itu tidak satu kata pun diucapkan Jupe menjelang ajalnya karena kakaknya tersebut awalnya tertidur dalam pemulihan pascaoperasi organ pencernaan.

Namun, lanjut Nia, sebelum menjalani operasi organ pencernaan, Jupe sempat berujar, "I love you" kepada Nia.

"Dia bilang 'I love you.' 'I love you even more,' aku bilang gitu. Pokoknya, terus berjuang. Sebelum meninggal, Mbak Jupe lagi tidur," kata Nia.

Setelah operasi organ pencernaan itu selesai, dokter mengatakan bahwa kondisi Jupe stabil, meski awalnya dokter memasang alat bantu pernapasan.

"Makanya, kami enggak nyangka. Operasi berjalan lancar. Walaupun sempat masuk ICU, tapi kondisinya stabil. Makanya, shock banget buat saya, karena saya yakin dia pasti sembuh," ujar Nia.

Nia mengaku ketika itu berusaha membangunkan Jupe sambil dibantu dengan alat pacu jantung oleh dokter.

Namun, Jupe tak juga membuka mata hingga akhirnya dinyatakan meninggal dalam tidurnya tepat pukul 11.12 WIB.

