Wajah Jupe seperti Tersenyum saat Dikafankan, Ini Artinya

TRIBUN-MEDAN.COM - Julia Perez alias Jupe meninggal di bulan Ramadan. Banyak orang yang mendoakan agar Jupe mendapatkan tempat terbaik di sisi-Nya.

Sebuah akun fanbase Jupe, @jupenizervip, mengunggah sebuah foto yang memperlihatkan jenazah Julia Perez.

Jenazah Jupe sudah dikafankan dan direbahkan di sebuah alas kain serba putih.

Itu adalah salah satu foto terakhir, sebelum Jupe akhirnya dimakamkan di TPU Pondok Rangon, Cipayung, Jakarta Timur, Sabtu (10/6/2017) kemarin.

“Senyuman terakhir mamita, cantik banget, i love you so much mamita,” tulis akun @jupenizervip seperti dilansir Grid.ID, Minggu (11/6/2017).

Sebelumnya, adik mendiang Jupe, Nia Anggia, menyebut bahwa jenazah kakaknya tampak tersenyum.

Jupe meninggal dunia usai melawan kanker serviks stadium empat di RSCM, Jakarta Pusat, Sabtu (10/6/2017) pukul 11.12 WIB.

"Orang bilang kalau sakratul maut ada yang berat, ini enggak, jenazahnya tuh tersenyum, cantik. Kayak lihat dia bahagia, dia happy," kata Nia usai tahlilan di kediaman Jupe di Raffles Hills Cibubur, Jakarta Timur, Sabtu malam.

Ia tak sedikitpun melihat raut kesakitan pada wajah Jupe, baik ketika menjelang ajalnya hingga mengembuskan napas terakhirnya. Padahal, Jupe sering mengeluh kesakitan selama masih menjalani perawatan.

"Meninggalnya dia senyum dan tidak merasa kesakitan. Meninggalnya tuh indah banget, enggak ada rasa sakit," ujarnya.