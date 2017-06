Mendukung Aktivitas Luna Maya Kendarai Mobil Rp 64 miliar, Yuk Lihat Kemewahannya

TRIBUN-MEDAN.com - Sebuah video yang sedang ramai jadi pemberitaaan, artis cantik Luna Maya mencoba mobil sport Koenigsegg yang diperkirakan seharga Rp 64 miliar. Beli mobil baru nih?

Dalam akun pribadinya, Luna Maya menuliskan: An independent woman is strong, confident and never afraid to be on her own. And nothing projects that strength, confidence and fearlessness like a Koenigsegg CCX. @prestigemotorcars.

Prestige Image Motorcars ini showroom mobil mewah di Jalan Pluit Permai Raya, Jakarta.

Pada video itu, artis cantik Luna Maya tampak tengah mengawali aktivitasnya.

Luna meletakkan tasnya di kursi sebalah kiri, kemudian ia membuka pintu kanan yang mengarah ke atas sebelum duduk di jok kulit mobil mewah ini.

Ia kemudian keluar dari rumah menggunakan mobil Koenigsegg CCX buatan Swedia ini.

Model CCX yang ada di video itu dalah singkatan dari Competition Coupe X.