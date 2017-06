STOP! Jangan Minum Kopi setelah Jam 5 Sore

TRIBUN-MEDAN.COM - Apakah Anda termasuk orang yang sering kesulitan tidur malam, meski sudah lelah beraktivitas selama delapan jam?

Sejumlah penelitian menshahihkan bahwa kurang tidur bisa berdampak buruk pada tubuh dan penampilan.

Masalah tidur malam, untuk para warga kota, memang bukan perkara mudah. Sebab, tekanan dan stres bisa menjadikan ritual memejamkan mata di malam hari hingga nyenyak menjadi tantangan tersendiri.

Anda bisa mencoba tiga langkah berikut ini agar tidur malam lebih mudah:

Jangan bekerja di dalam kamar

Kebiasaan membaca email, menyelesaikan tugas kantor, makan, minum, dan menonton bisa membuat kamar jadi beralih fungsi sehinggga suasananya tak lagi santai dan rileks. Alhasil, Anda pun jadi sulit tidur malam.

“Pastikan kegiatan di kamar hanya untuk beristirahat dan bermesraan dengan suami. Sebab, kegiatan lain dalam kamar bisa memanipulasi otak agar semakin sulit beristirahat,” jelas Kenneth Lichstein, PhD., direktur dari Sleep Research Project di The University of Alabama, AS.

Jangan minum kopi setelah jam lima sore

Seorang direktur dari Stanford University Sleep Disorders Clinic, Jed Black, MD., mengatakan, kafein tetap berada dalam sistem tubuh selama 12 jam. Nah, mengonsumsinya di atas jam lima sore hanya membuat Anda semakin sulit tidur.

Waktu tidur teratur

Pola tidur yang tidak teratur membuat waktu internal dalam tubuh mengalami frustrasi sehingga sulit untuk menyesuaikannya agar beristirahat dengan optimal. Kondisi ini biasa terjadi pada karyawan yang bekerja shift.(*)