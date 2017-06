Apple Akhirnya Akui Bikin Mobil Tanpa Sopir

(GETTY IMAGES / AFP PHOTO / JUSTIN SULLIVAN)

CEO Apple Tim Cook berbicara dalam acara yang diselenggarakan Apple di Flint Center for the Performing Arts, di Cupertino, California, Amerika Serikat, Selasa (9/9/2014). Pada acara itu Apple meluncurkan Apple Watch dan dua iPhone terbaru, iPhone 6 dan iPhone 6 plus.