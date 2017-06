Hari Ini, Harga Emas Antam Kembali ke Rp 602.000 Per Gram

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Harga emas batangan PT Aneka Tambang (Persero) Tbk pada hari Rabu (14/6/2017) berada pada posisi Rp 602.000 per gram.

Angka ini naik Rp 2.000 per gram dari Rp 600.000 per gram pada sehari sebelumnya. Adapun harga pembelian kembali atau buyback mencapai Rp 538.000 per gram.

Mengutip situs logammulia.com, berikut ini adalah daftar harga emasbatangan Antam hari ini.

1 gram: Rp 602.000 per gram

2 gram: Rp 1.164.000 per gram

2,5 gram: Rp 1.445.000 per gram

3 gram: Rp 1.728.000 per gram

4 gram: Rp 2.292.000 per gram

5 gram: Rp 2.865.000 per gram

10 gram: Rp 5.655.000 per gram

25 gram: Rp 14.000.000 per gram

50 gram: Rp 27.850.000 per gram

100 gram: Rp 55.525.000 per gram

250 gram: Rp 138.425.000 per gram

500 gram: Rp 276.475.000 per gram (*)