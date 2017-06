Ini Bocoran Film 'Bumblebee' yang Ditunggu Fans Transformers

TRIBUN-MEDAN.com-Beberapa bocoran tentang spin-off filmTransformers, mulai hangat dibicarakan. Empire Magazine bahkan telah mengonfirmasi bahwa film solo Bumblebee akan berlatar era 1980-an.

Dengan begitu, film Bumblebee akan menjadi prekuel dari rangkaian seri Transformers yang sudah ditayangkan sejak 2007 lalu.

Majalah bersangkutan juga mengungkapkan bahwa kisah dalam film ini akan terpusat pada si robot kuning besar yang hanya bisa berbicara melalui siaran radio.

Bumblebee akan ditukangi oleh sutradara Kubo and the Two Strings, Travis Knight. Artis peran Hailee Steinfeld akan menjadi bintang dalam spin-off film Transformers ini.

Travis Knight dikenal sebagai sutradara peraih nominasi Best Animation lewat film animasi Kubo and the Two Strings pada gelaran Academy Awards 2017.

Sebagai informasi, Knight adalah presiden dan CEO Laika, rumah animasi yang menciptakan animasi dengan kualitas tinggi seperti The Boxtrolls, Paranorman, dan Coraline.

Sementara itu, Bumblebee akan menjadi film kedua yang digarap Knight sekaligus menjadi film laga pertama pria yang juga menjabat sebagai animator utama untuk tiga film animasi itu.

Penulis Christina Hodson ditunjuk untuk menjadi penulis naskah, sedangkan Lorenzo Di Bonaventure, Michael Bay, dan Steven Spielberg ikut ambil bagian sebagai produser.

Dalam lima seri film Transformers, Bumblebee diketahui sebagai salah satu anggota autobot yang menjadi letnan kepercayaan Optimus Prime.

Autobot kuning ini akan kembali beraksi dalam seri ke-5 Transformersyang berjudul Transformers: The Last Knight. Film ini akan diputar perdana di bioskop AS mulai 23 Juni 2017. (*)