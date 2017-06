Menikmati Buka Bersama Sambil Memandang View Kota Medan dari Lantai 26

Laporan wartawan Tribun Medan, Silfa Humairah

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Grand Swissbel Hotel Medan di Jalan S Parman, menjadi satu hotel yang menyajikan promo buffet Ramadan di empat area hotel dengan konsep unik. Yakni berada di Restoran The Edge di lantai paling atas, lantai 27 dari gedung hotel yang menawarkan pemandangan view kota Medan menjadi lokasi berbuka menyantap takjil sambil melihat pemandangan kota dari lokasi outdoor.

Bagi pemburu view kota dari rooftop, The Edge menjadi rekomendasi, pengunjung bisa menikmati hidangan makanan berbuka puasa berupa aneka kue dan minuman di atas bangunan dengan pemandangan kota dari atas.

Gedung-gedung tinggi, rumah ibadah, hingga barisan rumah dan pepohonan tampak kecil seperti miniatur. Restoran ini memiliki dua area restoran, yakni outdoor dan indoor sehingga pengunjung bisa memilih area.

Baca: Lima Komunitas Mobil Gelar Kegiatan Ini Selama Ramadan

Baca: NEWS VIDEO: Rasa Penasaran Buat Karyawan Swasta Ini Beli Ketupat Pernak Pernik

Selama Ramadan, Restoran The Edge menjadi lokasi berbuka takjil untuk yang menginap.

Kedua, Opal Ballroom di lantai 26 untuk paket berbuka Ramadan dengan harga all you can eat Rp 158 ribu, sudah mendapatkan suasana dan pemandangan terbaik view kota Medan.

Berada di lantai gedung tertinggi di pusat Kota Medan ini, pengunjung bisa melihat leluasa pemandangan kota Medan, saat berbuka.

Ketiga, paket berbuka Ramadan di Diamond Ballrom lantai 2 dengan suasana live musik dari band lokal yang mengisi hiburan membawakan lagu religi jelang dan sesudah berbuka dengan pilihan makanan pembuka dan menu utama serta minuman dan makanan tradisional all you can eat hanya Rp 138 ribu.

Keempat, paket berbuka Ramadan di Swiss Cafe Hotel lantai 1 dengan suasana hangat kekeluargaan dan interior Ramadan yang ramai sambil menikmati waktu berbuka puasa bersama keluarga dengan beragam hidangan prasmanan lezat yang tersedia all you can eat Rp 148 ribu.

Gema Teguh, Public Relation Executif Grand Swissbel Hotel Medan, menuturkan empat paket Ramadan tersebut menawarkan menu kuliner nusantara pada menu pembuka seperti aneka kue basah dan kering, aneka gorengan dan es serta buah. Kemudian makanan utama terdiri dari lauk olahan makanan tradisional Indonesia pula.(*)