Yamaha Indonesia Raih Corporate Image Award 2017

JAKARTA - PT. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing (YIMM) meraih Corporate Image Award 2017 untuk kategori Automotive 2 Wheels melalui survei yang dilakukan Frontier Consulting Group dan Majalah TEMPO. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas keberhasilan Yamaha Indonesia dalam membangun serta mengelola "Corporate Image".

Peraih Corporate Image Award didasarkan pada survei independen yang dilakukan oleh Frontier Consulting Group di Medan, Surabaya dan Jakarta dengan melibatkan 3.000 responden. Survei ini melibatkan kalangan eksekutif sebanyak 1.140 responden, investor 1.020 responden, dan publik 660 responden, serta melibatkan 180 jurnalis sebagai responden. Survei dilakukan dengan cara face to face interview.

Hasil survei tersebut menobatkan YIMM dengan raihan tertinggi kategori sempurna. Yamaha Indonesia berhak mendapat Corporate Image Award 2017 dengan predikat "Excellence in Building and Managing Corporate Image". Senior General Manager YIMM, Hendri Wijaya mengatakan keberhasilan Yamaha dalam meriah penghargaan ini merupakan hasil dari dedikasi serta kerja keras seluruh komponen kerja yang ada di YIMM dalam mewujudkan reputasi perusahaan yang baik.

"Yamaha selalu berusaha untuk menjaga kepercayaan konsumen lewat komitmen untuk memberikan produk-produk terbaik. Selain itu Yamaha terus berinovasi dengan hadirnya teknologi baru seperti Blue Core dan VVA. Yamaha juga selalu meningkatkan kualitas layanan baik itu sales dan juga after sales," ujar Senior General Manager PT. YIMM, Hendri Wijaya, 9 Juni 2017.

Yamaha memang terus menghadirkan produk terbaik di pasar otomotif roda dua. Hadirnya sepeda motor yang laku dipasaran seperti Mio 125, New Fino 125, AEROX 155 VVA, All New R15, All New V-ixion dan All New X-Ride 125 serta deretan MAXI Yamaha, NMAX dan XMAX adalah wujud nyata Yamaha untuk menjadi yang terbaik.

Catatan ekspor Yamaha juga membanggakan. YIMM tercatat mengekspor sepeda motor ke hampir 75 negara tujuan seperti Jepang, Amerika, negara-negara Asia Tenggara, Eropa dan Afrika serta negara lainnya. Bahkan di tahun 2016 kemarin Yamaha mendapat predikat Eksportir Terbaik dari Kantor Pelayanan Utama (KPU) Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Priok. Aktivitas ekpor ini turut mendongkrak reputasi Yamaha Indonesia bahkan hingga level global. (*)