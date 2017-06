Yang Dilakukan Deddy Corbuzier Saat Anaknya Nonton Konten Pornografi

TRIBUN-MEDAN.com - Deddy Corbuzier kini menggandeng youtuber populer, Reza Octovian di video terbarunya.

Tema yang dipilihnya kali ini adalah konten video Youtube yang banyak menyertakan kalimat kasar yang kadang dipertontonkan oleh Reza Octovian dalam videonya.

Host acara talkshow tersebut juga mengikutsertakan anaknya, Azkanio Nikola Corbuzier dan memberikan pencerahan kepada orangtua yang menonton tayangannya.

"Gua tidak merasa itu ngomong jorok untuk orang lain. Menurut gua, gua itu berekspresi aja. Gua berekspresi atas satu hal. Ada medianya yang gua sampaikan untuk berkekspresi," jawab youtuber yang akrab dipanggil Reza Arap tersebut.

Reza juga mengungkapkan kalau ia sadar videonya ditonton oleh banyak orang termasuk anak kecil.

"Azka itu saya bebaskan untuk menonton apa saja. Azka ini bisa nonton pornografi karena dikasih lihat sama temannya," beber Deddy dalam video terbarunya yang bertajuk Motive.

"Biarkan dia bercerita sama orangtuanya dan pada saat dia bercerita, you can teach your son," sambungnya lagi.

Deddy dalam video ini juga menganjurkan para orangtua untuk lebih fokus mendidik anaknya dibandingkan melarang produksi konten-konten yang tidak baik tersebar.

"Lu nggak bisa kontrol lautannya sama sekali, tapi lu bisa kontrol kapalnya," tutup Deddy Corbuzier.

(Ria Theresia)

