Paket Kamar Selama Ramadan di Swissbel Hotel

Laporan Wartawan Tribun Medan / Silfa Humairah

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Manajemen Grand Swissbel Hotel Medan di Jalan S Parman, tidak ketinggalan dalam mengemas paket spesial selama bulan Ramadan untuk penyediaan paket kamar untuk Ramadan, tambahnya.

Ada special price Value Ramadan Package dibanderol seharga Rp 780 ribu per malam di Grand Swissbel Hotel Medan dengan paket sahur dan berbuka menu takjil di Restoran The Edge serta transportasi dari hotel ke pusat perbelanjaan dan stasiun kereta api.

Baca: Masyarakat Marah dengan Jawaban Pengelola Medan Mall

Dan paket Cherish Ramadan Package dibanderol seharga Rp 980 ribu dengan paket sahur dan berbuka free buffet dan takjil untuk 2 orang serta transportasi dari hotel ke pusat perbelanjaan dan stasiun kereta api.

"Kami menawarkan ragam paket spesial selama Ramadan dan mengajak masyarakat menikmati panorama Kota Medan sambil berbuka puasa dengan menu variatif yang kami siapkan," ujar Gema Teguh, Public Relation Executif Grand Swissbel Hotel Medan.

Grand Swissbel Hotel Medan di Jalan S Parman, menjadi satu hotel yang menyajikan promo buffet Ramadan di empat area hotel dengan konsep unik.

Yakni berada di Restoran The Edge di lantai paling atas, lantai 27 dari gedung hotel yang menawarkan pemandangan view kota Medan menjadi lokasi berbuka menyantap takjil sambil melihat pemandangan kota dari lokasi outdoor untuk yang menginap.

(Sil/tribun-medan.com)