Wow! Pasar Ini Bisa Ubah Sampah Menjadi Listrik, Bisa Menghemat Pengeluaran Rp 200 Miliar

TRIBUN-MEDAN.COM, SYDNEY - Pasar Sydney Markets mengumumkan ‘perang’ terhadap sampah 12 tahun lalu yang telah menghemat $20 juta, sekitar Rp 200 miliar untuk biaya Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Penghematan tersebut berasal dari pengalihan 6.000 ton produk yang tak bisa dimakan dari tempat pembuangan akhir. Ada pula dari daur ulang semua kemasannya.

Retribusi TPA yang dikenakan Badan Perlindungan Lingkungan negara bagian New South Wales (NSW) telah meningkat, dari hampir $0 satu dekade lalu, menjadi $135, setara Rp 1,35 juta per ton tahun ini. Biaya ini lebih tinggi dibanding semua negara bagian lain.

Biaya TPA di negara bagian lainnya sebagai berikut: Victoria $60, sekitar Rp 600 ribu per ton, Australia Selatan $68, sekitar Rp 680 ribu per ton, jumlah ini naik menjadi $103, sekitar Rp 1,03 juta per ton dalam tiga tahun. Sementara itu Australia Barat $58, sekitar Rp 580 ribu per ton, naik menjadi $70 sekitar Rp 700 ribu per ton), Tasmania memungut retribusi sukarela.

Namun retribusi sampah di Queensland mulai diterapkan pada tahun 2012. Sekarang, negara bagian ini memiliki tingkat daur ulang terendah di Australia.

"Queensland menghapus retribusi sampah mereka ... dan tingkat daur ulangnya turun sekitar 20 persen dalam semalam," kata Mike Ritchie, konsultan pengelolaan sampah di MRA Consulting.

"Sampah itu seperti sungai, mengalir turun ke harga termurah,” sebut Mike Ritchie.