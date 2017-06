Kisah Jupe Melawan Kanker Serviks Selama 3 Tahun Diberitakan Media Amerika Serikat

TRIBUN-MEDAN.COM - Kematian artis Indonesia Julia Perez menjadi salah satu berita di laman People, sebuah majalah hiburan ternama Amerika Serikat.

Melansir berita dari media berbahasa Inggris di Indonesia, Jakarta Post, People menggunakan judul "Indonesian Actress Julia Perez Dies After 3-Year Battle with Cervical Cancer" dan menerbitkannya pada Kamis (15/6/2017) waktu AS.

People menambahkan keterangan tentang riwayat sakit Jupe. Bahwa dia didiagnosa kanker serviks pada 2014. Dua tahun kemudian, kanker tersebut sudah mencapai stadium 4.

Media hiburan ternama itu juga mengutip posting akun Instagram adik Jupe, Nia Anggia, @anggitheperez, yang mengabarkan kematian pelantun "Belah Duren" itu.

Sebelumnya diberitakan, Julia Perez meninggal dunia pada Sabtu (10/6/2017). Peristiwa ini menyita perhatian pembaca Indonesia.

Rekan-rekan Jupe dari dunia hiburan mengucapkan belasungkawa dan rasa kehilangan mereka terhadap Jupe.

Selain melayat ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo (RSCM) tempat Jupe mengembuskan napas terakhir, mereka juga datang ke kediamannya di Raffles Hills, Cibubur, Jakarta Timur.

Mereka juga mengantar Jupe ke tempat peristirahatannya yang terakhir di TPU Pondok Ranggon, Jakarta Timur.

Sampai saat ini, makam Jupe tidak pernah sepi dari kunjungan para penggemarnya. Mereka menaburkan bunga ke makam dan mendoakan sang idola.(*)