Rumor Keterlibatan Jenderal dalam Penyiraman Air Keras, Kapolri Minta Novel Baswedan Beri Bukti

TRIBUN-MEDAN.com - Kontroversi mengenai Novel Baswedan, penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang jadi korban penyerangan air keras, terus bergulir.

Kali ini Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian meminta Novel Baswedan menyebut nama jenderal yang diduga terlibat dalam kasus penyerangan tersebut.

"Kalau ada oknum jenderal, jenderal yang mana? Buktinya apa? Itu yang penting," kata Tito Karnavian di Mabes Polri, Jakarta, Jumat (16/6/2017).

Baca: Jaksa Agung Sudah Tetapkan Jadi Tersangka sedangkan Mabes Polri Baru Sebatas . . .

Baca: KPK Segera Lacak Aliran Dana kepada Amien Rais

Baca: Artis Rupawan Ini Berharap Bisa Meninggal di Atas Sajadah



Tito menyayangkan sikap Novel yang mengungkapkan pernyataan itu kepada media, bukan kepada penyidik Polri.

Pasalnya, menurut Kapolri, pernyataan Novel di media menimbulkan kesan ada keterlibatan institusi Polri dalam aksi kejahatan terhadap dirinya.

"Jangan sampai keluar pernyataan tapi kemudian tidak ada buktinya. Tentu saya menyayangkan karena berakibat negatif terhadap institusi Polri," kata Tito.

Situs online majalah Time melakukan wawancara khusus dengan Novel pada 10 Juni lalu. Wawancara dipublikasikan pada 12 Juni, berjudul 'I Don't Want to Be Sad': Indonesia's Top Graft Buster Talks to TIME From His Hospital Bed (Saya Tidak Ingin bersedih: Sang Pembongkar Korupsi Bicara kepada Time dari Tempat Tidurnya di Rumah Sakit).