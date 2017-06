Ketika Gal Gadot Menjadi Ibu Rumah Tangga

Aktris Israel Gal Gadot menghadiri kegiatan promo film Wonder Woman yang digelar di Build Studio di New York City, pada 23 Mei 2017.

TRIBUN-MEDAN.com - Seiring dengan meledaknya film Wonder Woman, namaGal Gadot tidak bisa lagi dipisahkan lagi dari sosok perempuan superhero itu.

Dalam film ia tampil sempurna sebagai Diana Prince alias Wonder Woman. Di karpet merah, Gadot tampil sebagai seorang superstar yang glamor.

Namun di luar itu semua, Gadot tetaplah seorang ibu rumah tangga. Ia memiliki dua anak perempuan, yang masing-masing berusia 5 tahun dan 3 bulan.

Melalui akun media sosialnya, Gadot menunjukkan sedikit kehidupannya sebagai ibu rumah tangga.

Ia memajang foto close-up wajahnya yang tanpa pulasan kosmetika sedikit pun. Ia lalu menceritakan secuil kehidupannya sebagai ibu dari dua anak.

Ia menuturkan bahwa ia kurang tidur karena bayinya yang masih berusia 3 bulan mengalami kolik. Ditambah putri sulungnya bangun terlalu pagi.

"Ke kebun untuk menghirup udara segar sambil menikmati kopi supaya bisa melek dan sekarang nonton (film) The Cat In The Hat dengan putriku," tutur artis peran berusia 32 tahun itu.

Ia mengaku selalu kagum bagaimana hal-hal sederhana justru menciptakan hal-hal yang paling membahagiakan baginya.

Menurut Gadot, foto itu hasil jepretan suaminya, Jaron Varsano, yang juga begadang dengannya.