Siswa Indonesia Kirimkan Tempe ke Luar Angkasa

TOBASA, TRIBUN-Setelah paket eksperimen tentang fermentasi ragi berhasil dikirim ke Stasiun Luar Angkasa Internasional pada bulan April 2016 lalu, kali ini SMA Unggul Del (SUD) Laguboti, Tobasa, melakukan penelitian lanjutan.

Penelitian terbaru ini bernama International Space Station ISS Project 2 yang melibatkan biji kacang kedelai sebagai media tumbuh bagi ragi tersebut.

Menurut Kepala SMA Unggul DEL Laguboti, Arini Desianti Parawi, peluncuran roket yang membawa paket kedua ini dilakukan pada, Sabtu 4 Juni 2017 lalu di Amerika Serikat. Penelitian ini berjudul Fermentasi Kedelai dalam Kondisi Mikrogravitasi (The Fermentation of Soybeans in Microgravity Experiment).

"Penelitian kali ini merupakan penelitian lanjutan dari ISS Project 1. Objek penelitiannya kacang kedelai dan ragi," sebutnya ketika konferensi pers di Gedung Aula sekolah Unggul Del (SUD), Jalan Arjuna, Sitoluama, Laguboti, Tobasa, Jumat (16/7).

Lebih lanjut, perempuan berdarah Sulawesi ini menjelaskan, proyek ini adalah suatu proyek eksperimen di bidang sains dan komputer yang diselenggarakan oleh Valley Christian High School (VCHS)-AMSE Institute.

Proyek ini bertujuan untuk membuat konsep, merakit, menguji, dan menerbangkan suatu paket eksperimen ke Stasiun Luar Angkasa Internasional.

Diceritakannya, pada Oktober 2016 lalu Tim ISS Project 2 mulai mengerjakan eksperimen dan selesai pada bulan Desember. Hasil eksperimen disimpan ke dalam sebuah kotak berukuran 12,5 cm x 4,7 cm yang disebut dengan MicroLab.

Setelah penelitian berhasil dirancang pada MicroLab, kedua mentor dan dua orang pelajar yakni Afner Sirait dan Putry Yosefa Siboro berangkat ke VCHS, San Jose-CA pada Januari 2017. Mereka mengikuti sesi uji coba enjiniring dan penerbangan.

Uji coba enjiniring bertujuan untuk memastikan bahwa rancangan setiap komponen dan eksperimen yang terdapat pada MicroLab memenuhi prosedur standar National Aeronautics and Space Administration (NASA).