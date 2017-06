Inilah yang Dilakukan para Bintang Porno Wanita Bila Sudah Pensiun

TRIBUN-MEDAN.COM - Diperkirakan, karier sebagai bintang porno akan berakhir dalam enam atau 18 bulan, dan para bintang porno pun mengeluarkan unek-uneknya soal rencana masa depan mereka.

Dalam sebuah video bertajuk “Ask A Porn Star” yang ditayangkan oleh Wood Rocket, beberapa bintang porno mengungkapkan keinginannya seandainya mereka tidak (lagi) menjadi bintang porno.

Mula-mula, seperti terlihat dalam video itu, mereka tampak kaget ketika diberi pertanyaan “What would you do if you didn’t do porn?”

“Saya tidak punya ide apa pun…” ujar April O’Neal.

Tapi setelah sedikit basi-basi mereka mau angkat bicara.

Beberapa dari mereka mengatakan akan kembali ke pekerjaan sebelumnya, seperti menjadi pengasuh anak dan petugas perpustakaan.

Sementara yang lain ini ingin meniti karier profesional, sebagai penulis, misalnya, atau jurnalis.

Ada yang juga yang berkeinginan menjadi pengajar pendidikan seks di sekolah-sekolah.

“Saya masih ingin memiliki banyak seks,” ujar lainnya.

Untuk lebih lengkapnya, simak video berikut: