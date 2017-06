Kesal Kim Kardashian Tak Tahu Indonesia, Syahrini Bilang Cucok Meong Elu

TRIBUN-MEDAN.com - Penyanyi Syahrini beberapa waktu lalu diketahui bertemu dengan pesohor Kim Kardashian di sebuah toko busana di Tokyo, Jepang.

Hal itu diketahui dari foto dan video singkat yang diunggah Syahrini ke akun Instagramnya.

Ditemui di Masjid Az Zikra, Bukit Sentul, Bogor, Minggu (18/6/2017), Syahrini mengisahkan pertemuan yang terjadi secara tidak sengaja itu.

Saat berbincang, Syahrini mengaku sedikit merasa kesal terhadap Kim Kardashian tatkala istri Kanye West itu tak tahu dan bertanya di mana Indonesia berada.

Seperti kebanyakan orang asing, Kim Kardashian mengenal Bali, namun tak paham jika pulau tersebut berada di Indonesia.

"Aku juga sedikit sebal, sih. 'Where do you from?' dia bilang. Aku bilang, 'Indonesia.' Dia bilang, 'Di mana, ya, Indonesia?' 'Hm... Elu, Kim, cucok meong, nggak tahu Indonesia.' Makanya, caption (unggahan di Instagram) aku gitu, 'Cucok meong elu, Kim,' karena dia cuma tahunya Bali," tutur Syahrini.

Setelah sempat berbincang selama sekitar 15 menit, Syahrini pun tak melewatkan kesempatan untuk berfoto bersama Kim Kardashian.

"Jadi, ya, udah, ngobrol 15 menit. Lalu foto-foto. Biasa, kan, kalau kita suka sama orang, nggak syah... rini kalau nggak diabadikan foto dan videonya," ucap pelantun lagu Sesuatu tersebut.