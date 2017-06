Pulang dari Jepang, Syahrini Buka Toko Kue

TRIBUN-MEDAN.com, SENTUL - Usaha menjual kue yang sedang diminati oleh sejumlah pesohor industri hiburan Tanah Air ternyata juga memikat hati penyanyi Syahrini (34).

Syahrini akan membuka toko kue bernama Princess Cake di Bandung, Jawa Barat.

"Lusa (21/6/2017) saya akan launching Princess Cake di Bandung," ujarnya sesudah mengikuti acara doa bersama di Masjid Az Zikra, Sentul, Jawa Barat, pada Minggu (18/6/2017).

Syahrini bercerita bahwa ia tertarik berbisnis kue ketika berada di Jepang beberapa waktu lalu. Di sana ia berbuka puasa dengan kue-kue kecil berbentuk lucu dan cantik.

Ketika mengobrol dengan adik sekaligus manajernya, Aisyahrani atau Rani, tentang kue-kue kecil itu, Rani langsung mengajak Syahriniberbisnis kue.

"Kata Rani, 'Tahu enggak, omset bikin cake gitu miliaran rupiah per bulan.' Okay, Incess ( Princess) tidak mau melewatkan kesempatan itu, karena omsetnya per bulan bahkan puluhan miliar. Jadi, kenapa kami enggak masuk ke situ? (Bisnis) Karoke masuk, bulu mata masuk," ucapnya.

Ketika ditanya mengenai ciri khas kuenya, Syahrini hanya mengatakan bahwa orang-orang akan merasakannya sendiri pada 21 Juni 2017.

"Beda pastinya dan namanya Istana Princess Cake. Ada pokoknya,surprise tanggal 21, di Bandung ya. Incess nanti mau naik helikopter,landing manja," ucap pelantun "Sesuatu" ini.

Tak cuma di Bandung, Syahrini juga akan membuka toko kue di Bogor serta beberapa kota lainnya.

"Pokoknya, beberapa kota tahun ini serentak, Istana Princess Cake," terangnya.

"Cake-nya rasanya kaciiidaaa raosna. Princess Cake, kaciiidaaa raosna, artinya enak banget. Okay?" ujar Syahrini.(*)