Mudik Hemat dengan Paket 'Ayo Mudik'

Laporan Wartawan Tribun Medan / Elvira Lieshanty Febryza

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN – Musim mudik akan segera tiba. Masyarakat harus menyiapkan segala sesuatunya agar mudik berjalan dengan lancar.

Satu di antara hal yang perlu disiapkan adalah transportasi. Anda yang tidak mempunyai kendaraan untuk mudik, kini tak perlu khawatir karena terdapat rental mobil di Medan yang menyediakan berbagai pilihan mobil siap pakai.

TRAC Rent Car adalah satu di antara rental mobil di Medan yang menawarkan berbagai jenis mobil.

Chief Operating Officer TRAC-Astra Rent a Car Rental Services, Jacob Anthonius, saat ditemui dalam acara buka puasa bersama di The Thrirty Six Cafe, Jl. Multatuli Nomor 36 Medan Maimun, Selasa (20/6/2017).

Mengatakan selama Ramadan ini pihaknya menawarkan paket ayo mudik dengan berbagai keuntungan.

“Di Trac Astra kita menyediakan self drive dan with drive. Untuk saat ini kita menawarkan paket ayo mudik, ada Avanza dan Innova,”katanya.

Ia menambahkan untuk harga paket ayo mudik dengan Avanza senilai Rp. 3.8 juta. Sedangkan Innova senilai Rp 5.4 juta.

“Harga paket tersebut ialah five days get seven atau satu minggu. Dan hitungannya itu 1x24 jam berbeda dengan tempat rental mobil yang lain,” tuturnya.

Sambung Jacob, pihaknya memang menyiapkan 1400 unit secara nasional, namun untuk saat ini Avanza sudah seluruhnya dipesan oleh pelanggan dan hanya tersedia Innova.

“Tapi Avanza sudah habis memang sudah dipesan jauh-jauh hari oleh para pelanggan. Namun, Innova kita masih tersedia dan kemungkinan akan ramai beberapa hari ini,”ungkapnya.

Selain itu, ujar Jacob, pelanggan juga berkesempatan untuk memenangkan cashback senilai harga paket yang dipesan.

“Caranya mudah hanya dengan mengikuti kompetisi selfie di instagram, nanti akan kita undi secara nasional,”imbuhnya.

Sambung Jacob, untuk masyarakat Medan yang tertarik mendapatkan paket ayo mudik dapat mengunjungi website www.astratrac.co.id atau langsung ke kantor Jalan Gatot Subroto Nomor 151 Medan, telpon 061 8470909

(cr6/tribun-medan.com)