Polri Beri 'Lampu Hijau' KPK Ikut Bantu Usut Kasus Penyerangan Novel Baswedan

Ilustrasi penyiraman air keras kepada Novel Baswedan.

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M. Syarif mengatakan, Polri sudah memberikan lampu hijau kepada KPK untuk membentuk tim khusus penyelidikan kasus penyerangan Novel Baswedan.

"Polri mempersilakan KPK untuk membuat tim sendiri untuk membantu percepatan kasus-kasus yang dilakukan Novel," ujar Laode di Kompleks Istana Presiden, Jakarta pada Selasa (20/6/2017).

Laode mengatakan, jika Polri memiliki keterbatasan dalam hal penggunaan teknologi, KPK memilikinya dan pasti akan membantu Polri.

"Misalnya kalau Polri memiliki keterbatasan mengakses CCTV, kami KPK punya kemampuan untuk mengkloning CCTV. Ya jadi bermacam-macam pergerakan orang kami ketahui," ujar Laode.

Laode menambahkan, keikutsertaan KPK dalam penyelidikan kasus penyerangan Novel juga akan menjadi preseden baik bagi harmonisasi Polri-KPK. Meski demikian, tim khusus tersebut belum diketahui kapan akan dibentuk.

Saat ini, para pimpinan KPK masih terus berkoordinasi dengan pimpinan Polri terkait tim khusus tersebut.

Diberitakan, Novel diserang, 11 April 2017 lalu. Ia dihampiri dua orang pria berhelm menggunakan motor. Salah seorang di antaranya menyiramkan air keras ke wajah Novel. Novel kemudian dirawat intensif di salah satu rumah sakit di Singapura hingga saat ini.

Meski polisi sempat mengamankan seorang berinisial AL terkait kasus itu, namun polisi melepaskannya. Bukti-bukti bahwa AL terlibat penyerangan Novel tersebut dinilai kurang cukup.

Belakangan, Novel menduga kuat penyerangan terhadap dirinya diotaki oleh seorang jenderal Polri. Hal tersebut terungkap dari mulut Novel sendiri dalam sebuah wawancara kepada 'Time', beberapa waktu lalu.

"Saya memang mendapat informasi bahwa seorang jenderal polisi terlibat," kata Novel.

"Awalnya saya mengira informasi itu salah. Tapi setelah dua bulan dan kasus itu belum juga selesai, saya mengatakan (kepada yang memberi informasi itu), sepertinya informasi itu benar," lanjut dia.

Dalam perhitungan Novel, serangan air keras itu merupakan keenam kali ia diserang. Ia menduga kuat serangan-serangan itu terkait pekerjaannya sebagai penyidik KPK. (*)