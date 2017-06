H-4 Lebaran, Tol Gratis Batang-Semarang Dipadati Pemudik

TRIBUN-MEDAN.com, JAKARTA - Jalan tol fungsional dari Batang hingga Grinsing diserbu pemudik dari arah Jakarta dan sekitarnya.

Memasuki H-4 lebaran tahun ini, jalan tol sepanjang 36,5 kilometer itu mulai dipadati pemudik.

Berdasarkan catatan dari PT Jasa Marga Semarang-Batang, terjadi kenaikan lalu lintas di jalur itu. Jika pada hari Selasa (20/6/2017), lalu lintas kendaraan sebanyak 200 unit per 15 menit, atau 800 kendaraan per jam, namun pada Rabu (21/6/2017), meningkat menjadi 350 per 15 menit, atau 1.400 per jam.

“Per 15 menit ada 350 kendaraan. Kendaraan padat, tapi tidak macet,” kata Kepala Humas PT Jasa Marga Semarang Batang, Iwan Abrianto, Rabu.

Kepadatan sendiri tercatat pada siang hari, yaitu pada pukul 11.30 WIB hingga pukul 13.30 WIB.

Jasa Marga memprediksi kepadatan di ruas gratis itu bakal terjadi pada H-2 dan H-1 lebaran, atau pada Jumat-Sabtu (23-24/6/2017).

Pemudik terutama dari Jakarta diperkirakan melakukan mudik pada Kamis malam, sebelum liburan panjang.

"Cuti bersama mulai Jumat. Mulai Kamis malam, kalau perjalanan normal 7 jam baru keluar tol Brebes, berarti sampai Batang ya Jumat pagi," katanya.

Untuk memberi tambahan keamanan dan kenyamanan, pengelola jalan tol juga menyiapkan truk air untuk membasahi tanah di sekeliling jalan tol. Pengelola tol berusaha mengurangi debu yang ada di jalan fungsional.

Sementara para Rabu siang, di Jalur Pantura Batang mulai diberlakukan lawan arus menuju arah Semarang. Pada Rabu siang, jalur Pantura diberlakukan sistem lawan arus atau contraflow 3:1 dari arah Batang ke Semarang.

“Pantura Batang iya contraflow tiga banding satu (3:1),” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Jateng, Komisaris Besar Baharuddin Muhammadsyah, saat dikonfirmasi.

Sistem itu, kata Baharuddin, diberlakukan mengingat antrean kepadatan di jalur Pantura Batang mencapai lebih dari satu kilometer. Kemacetan juga dipicu di pintu keluar tol fungsional di Grinsing, Batang.

“Sudah padat (exit) Grinsingnya. Ini diberlakukan karena masih ada antrean masih 1 kilometer,” ucap dia. (*)