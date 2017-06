Ini Nih Pemenang Dai Cilik Millennium ICT Tahun Ini

Laporan Wartawan Tribun Medan, Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.COM, MEDAN - Pemilihan Dai Cilik Millennium ICT ke enam akhirnya melahirkan Juara Baru di Babak Final Jumat tanggal 16 Juni 2017 kemarin.

Pada Babak Final sebanyak 18 orang finalis Peserta Dai Cilik berbakat menampilkan perform terbaiknya. Kemudian terpilih Nafiza Anjani Lubis sebagai juara pertama, Rihadatul Aisy sebagai juara kedua, dan M. Arifin Ilham sebagai juara ketiga.

Pimpinan Millennium ICT Center sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan, Herri Zulkarnain, mengatakan, masing-masing pemenang mendapatkan hadiah berupa uang tunai plus sepeda plus trophy plus bingkisan.

Baca: NEWSVIDEO: Rania Adrian Juara 1 Lomba Dai Cilik LotteMart

Baca: Anggota DPRD dan Millenium Plaza Bagikan Produk Pangan Penunjang Operasional Pos Ramadan

Baca: Nenek Ini Menangis saat Anggota DPRD Jenguk Cucunya yang Jadi Korban Malapraktik

Baca: Ucapan Bocah Korban Malapraktik Ini Bikin Terharu: Om Ganteng Aku Masih Bisa Sembuh Kan?

"Selain Final Pemilihan Dai Cilik Millennium ke enam, diumumkan juga para pemenang Lomba Hafiz Quran dan Lomba Adzan. Juara satu untuk Lomba Hafiz Quran dimenangkan oleh Peserta Tuna Netra bernama Nuraini dari MIS AL Hafiz. Juara 1 untuk Lomba Adzan bernama Indra Setiawan dari SD AL Batin," ujarnya, Rabu (21/6/2017).

Ia menerangkan, untuk Pemilihan Dai Cilik Millennium tahun depan berharap, nantinya event tahunan yang selalu dilombakan di Bulan Ramadhan ini tetap dinanti-nantikan masyarakat Kota Medan bahkan dari luar kota Medan, sehingga antusias semakin besar untuk mengikuti event ini.(*)