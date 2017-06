Ini Promo JW Marriot saat Lebaran

Direktur of Sales and Marketing (DOSM) JW Marriot Medan, Fred Reynold didampingi Marcom Manager JW Mariot Hotel Medan, Herpeiriati dan Sales Manager, Gita Ruby dan juga FB Sales Executive JW Marriot Medan, Vivienny, saat berfoto Pimpinan Perusahaan Tribun Medan, Setiawan di Kantor Redaksi Tribun Medan

Laporan Wartawan Tribun Medan / Ayu Prasandi

TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Memanjakan masyarakat yang ingin menginap di JW Marriot Hotel Medan untuk Lebaran mendatang, JW Marriot Hotel Medan kembali menawarkan promo menarik.

Direktur of Sales and Marketing (DOSM) JW Marriot Medan, Fred Reynold saat berdiskusi di Kantor Redaksi Tribun Medan, mengatakan, JW Mariot Hotel Medan memberikan harga spesial yaitu hanya Rp 998ribu net per kamar per malam.

"Harga spesial tersebut hanya berlaku selama empat hari yaitu tanggal 24 hingga 27 Juni mendatang," ujarnya didampingi Marcom Manager JW Mariot Hotel Medan, Herpeiriati dan Sales Manager, Gita Ruby dan juga FB Sales Executive JW Marriot Medan, Vivienny, Rabu (21/6/2017).

Baca: Buka saat Bulan Ramadan, Polisi Grebek Tempat Hiburan Freedom Club, Ini yang Ditemukan

Ia menerangkan, tak hanya promo spesial untuk kamar, masih mengambil moment Lebaran JW Marriot Hotel Medan juga menghadirkan promo Halal bi Halal.

"Promo Halal bi Halal hanya Rp 170 ribu net per orang dengan minimum 30 orang," terangnya.

Ia menjelaskan, promo tersebut sengaja ditawarkan untuk memanjakan masyarakat yang ingin menghabiskan waktu Lebaran bersama keluarga dan sanak saudara.

(pra/tribun-medan.com)