Aneka Menu Berbuka yang Menggoda di Aryaduta

TRIBUN-MEDAN.com - Pengunjung Restoran The Kitchen Hotel Aryaduta Medan tampak mengantre di tiap sudut meja makanan. Aneka kue tradisional seperti lapis legit, putu, sagu lonceng, lapis beras, bola wije dan pilihan es seperti es cendol, es buah, es nangka, dan es campur tersedia juga menjadi santapan minuman pembuka untuk membatalkan puasa saat adzan dikumandangkan.

Tidak berhenti pada menu takjil, menu utama juga tidak kalah menggugah selera. Ada meja aneka sayuran tradisional seperti gado-gado, urab, dan pecal. Ada juga sajian lontong sayur dan lontong kacang dan aneka buah.

Bagi Anda yang suka olahan daging disantap bersama sayuran khas makanan Arab, ada meja beef sawarma yang dipanggang menjadi rekomendasi makanan pembuka.

Kemudian meja untuk makanan olahan mi, ada mi ayam, mi kuah dan mi goreng. Bagi yang ingin langsung menyantap makanan berat, ada sajian nasi dengan lauk pauk menggiurkan berupa ayam goreng, ikan tepung, sambal kentang, sayur sawi china, dan aneka pilihan lainnya untuk memenuhi rasa lapar anda menahan puasa seharian.

Aryaduta Medan menawarkan sajian menu terbaiknya di menu berbuka puasa. Sesuai dengan kampanye dari Kementerian Pariwisata mengenai kuliner ciri khas Indonesia yang dikenal dunia, hotel mengangkat aneka menu nusantara selama 1 bulan penuh untuk sajian Ramadan.

Joice Christy Tarigan, public relation Hotel Aryaduta Medan, mengatakan ini momentum mengkampanyekan makanan nusantara di Sumatera Utara.

"Makanan yang disajikan juga akan mewakili kearifan lokal tiap di Indonesia dan akan menjadi edukasi mengenai ragam kuliner Indonesia yang bisa dicicipi setiap hari oleh setiap tamu yang ingin berbuka puasa di The Kitchen Restaurant," katanya pada Senin (19/6/2017).

Hanya dengan Rp 223.850 untuk 1 orang dewasa dan Rp 100 ribu untuk usia 12-16 tahun, dan gratis untuk anak-anak di bawah 12 tahun dengan ditemani orang dewasa, mulai 27 Mei – 24 Juni, dari pukul 18.00 WIB hingga 22.00 WIB. Pengunjung bisa menikmati semua sajian makanan all you can eat di The Kitchen Restaurant.

Chef The Kitchen Restaurant, Agus, menuturkan selama bulan puasa, makanan lokal sangat diminati khususnya untuk menu berbuka. Bahan-bahan juga sudah tersedia semua di Medan. Kita racik sajian makanannya sesuai dengan ciri khas masing-masing daerah.

"Banyak pilihan makanan ringan seperti risol , bakwan, pastel dan aneka gorengan. Olahan lontong, olahan mi, dan olahan sayuran lainnya. Serta pilihan makanan yang tidak kalah lezat untuk makanan utama," katanya.